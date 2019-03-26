В Ярославле молодой водитель на иномарке влетел в дерево. Есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-26T12:04:54+03:00

От сильнейшего удара машину разворотило до неузнаваемости Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Ранним утром 26 марта на Суздальском шоссе с дороги вылетела иномарка. ДТП произошло около 4:38. 20-летний водитель за рулем KIA не справился с управлением и врезался в дерево.

- В результате аварии водитель госпитализирован, 24-летний пассажир нуждается в амбулаторном лечении. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Удар был настолько сильным, что машину разворотило до неузнаваемости.

На месте работали ДПС, медики и спасатели. Устанавливаются обстоятельства аварии

ИСТОЧНИК KP.RU