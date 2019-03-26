В Ярославле молодой водитель на иномарке влетел в дерево. Есть пострадавшие
Водитель KIA госпитализирован
От сильнейшего удара машину разворотило до неузнаваемостиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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Ранним утром 26 марта на Суздальском шоссе с дороги вылетела иномарка. ДТП произошло около 4:38. 20-летний водитель за рулем KIA не справился с управлением и врезался в дерево.
- В результате аварии водитель госпитализирован, 24-летний пассажир нуждается в амбулаторном лечении. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Удар был настолько сильным, что машину разворотило до неузнаваемости.
На месте работали ДПС, медики и спасатели. Устанавливаются обстоятельства аварии
ИСТОЧНИК KP.RU