2019-03-26T12:04:54+03:00
Происшествия

В Ярославле молодой водитель на иномарке влетел в дерево. Есть пострадавшие

Водитель KIA госпитализирован
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
От сильнейшего удара машину разворотило до неузнаваемостиОт сильнейшего удара машину разворотило до неузнаваемостиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

Ранним утром 26 марта на Суздальском шоссе с дороги вылетела иномарка. ДТП произошло около 4:38. 20-летний водитель за рулем KIA не справился с управлением и врезался в дерево.

- В результате аварии водитель госпитализирован, 24-летний пассажир нуждается в амбулаторном лечении. – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Удар был настолько сильным, что машину разворотило до неузнаваемости.

На месте работали ДПС, медики и спасатели. Устанавливаются обстоятельства аварии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд потребовал от мэрии установить светофор на Красной площади
В Дзержинском районе Ярославля пропал 14-летний подросток
Ярославские школьники вернулись с технологического всероссийского фестиваля с высокими наградами
Ярославские маршруточники готовы возить льготников за полцены
Ярославец ограбил 9 дач в Заволжском районе
Звезды хоккея сыграли в Ярославле
В колонию Ярославской области принесли передачку для осужденного, в которой был героин и метадон
В Ярославской области опять митинги против мусорных полигонов
На улице Свободы в Ярославле пьяный водитель разбил иномарку
В Ярославле иномарка отбросила стоящий автомобиль на пешехода
Ярославцы не обязаны за свой счет покупать бахилы
В Ярославле полицейские спасли бабушку, которая застряла в сугробе
Ринат Бадаев может стать замом мэра Ярославля по градостроительству
Полуголого «мажорчика» у ярославской мэрии оштрафовали
В Ярославской области поймали местного жителя, который угрожал ножом в пункте приема металлолома
Недовольный качеством дорог житель Ярославской области обратился в прокуратуру
За сутки в Ярославской области произошло четыре пожара
В Ярославле продали здание бывшей гостиницы «Царьград»
Весна, ты где? В Ярославле становится теплее, но солнце завтра ждать не стоит
В Ярославской области осужденные изготовили памятник в виде старца для Софийского женского монастыря
В Ярославской области налоговый должник не смог вылететь в Азербайджан
Ярославские спасатели помогли попавшему в беду голубю
В Ярославле 18-летний парень почти угнал у взрослого собутыльника машину: далеко уехать не получилось, водитель попал в ДТП
Ярославец врезался в отбойник и, чтобы уйти от наказания, написал заявление об угоне машины