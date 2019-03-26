Ярославцы не обязаны за свой счет покупать бахилы

СЕГОДНЯ 11:50 2019-03-26T11:50:31+03:00

Поликлиника обязана выдать пациенту бахилы или не запрещать проход к врачу без них. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Разъяснение по этому вопросу дали в аппарате Уполномоченного по правам человека по Ярославской области

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Ярославцы не обязаны покупать бахилы. Разъяснения по этой теме дали в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

- С вопросами о принципах работы медучреждений жители региона неоднократно обращались к уполномоченному. Продолжают обращаться и сегодня. Одним из наиболее актуальных стал вопрос: в чьей зоне ответственности находится приобретение бахил для пациентов и посетителей медучреждений, - пояснили правозащитники.

Специалисты напомнили, что соблюдение требований гигиены, заложенных в санитарных нормах и правилах, - задача медучреждений. Соответственно, требование к пациентам приобретать бахилы самостоятельно незаконно.

- Предоставление гражданам одних товаров (работ, услуг) не должно подразумевать приобретения ими других товаров (работ, услуг), в данном случае бахил. Предоставляя гражданам услуги медицинского характера, медучреждение не имеет права вынуждать человека приобретать товар (бахилы). И отказ пациенту в доступе в медицинскую организацию без бахил, соответственно, тоже незаконен, - поясняют юристы.

Так что поликлиника должна либо бесплатно предоставить бахилы, либо не запрещать проход к врачам пациентов без бахил. Более того, в поликлиниках пациентам должны бесплатно предоставлять не только бахилы, но и простыни, подкладные пеленки, салфетки.

ИСТОЧНИК KP.RU