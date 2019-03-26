2019-03-26T11:22:32+03:00
Происшествия

В Ярославле полицейские спасли бабушку, которая застряла в сугробе

Пожилая женщина хотела срезать дорогу через поле и увязла в снегу
Роман РЫЖИКОВ
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Женщина оказалась в снежном пленуЖенщина оказалась в снежном пленуФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Небольшой спойлер: все закончилось благополучно. Именно поэтому происшествие можно назвать милым: в Ярославле бабушка застряла в снегу посреди поля. Ее искали полицейские со спасателями.

В полицию обратилась дочь пожилой женщины. Она рассказала, что ее 82-летняя мама попала в трудную ситуацию. Старушка вышла из маршрутке не на той остановке и, чтобы сократить путь, решила пойти через поле в районе Твериц. Но вскоре она застряла в снегу так, что сил идти дальше или возвращаться уже не осталось. К счастью, у женщины с собой был телефон, и она связалась с дочерью…

Правда, ни своему ребенку, ни полицейским бабушка объяснить, где она находится, не смогла. Искать пришлось по звуку: бабушка говорила, с какой стороны слышит полицейские сирены. Вскоре, спасатели вместе с дочерью нашли пострадавшую и вынесли с поля на руках. На месте ее уже ждали медики, но их помощь не понадобилась, и пенсионерку передали родственникам

ИСТОЧНИК KP.RU

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