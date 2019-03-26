2019-03-26T11:17:19+03:00
Политика

Ринат Бадаев может стать замом мэра Ярославля по градостроительству

В мэрии пока назначение не подтверждают
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ринат Бадаев. Фото: страничка Рината Бадаева в "ВКонтакте".Ринат Бадаев. Фото: страничка Рината Бадаева в "ВКонтакте".
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В СМИ появилась информация о том, что новым заместителям мэра Ярославля по вопросам градостроительства станет Ринат Бадаев. Он работал с нынешним главой Владимиром Волковым в Переславле-Залесском, где отвечал за управление архитектуры и градостроительства.

Правда, в мэрии пока официально назначение Бадаева не подтверждают. Он работает на должности советника, а пост заместителя, судя по данным на портале городской администрации, по-прежнему пустует.

- Как только появится официальная информация на этот счет, мы доведем ее до вашего сведения, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Напомним, первым заместителем мэра Ярославля должна стать Алла Кибец. Ее кандидатура сейчас проходит стадию согласований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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