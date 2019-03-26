Ринат Бадаев может стать замом мэра Ярославля по градостроительству

СЕГОДНЯ 11:17 2019-03-26T11:17:19+03:00

В мэрии пока назначение не подтверждают

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В СМИ появилась информация о том, что новым заместителям мэра Ярославля по вопросам градостроительства станет Ринат Бадаев. Он работал с нынешним главой Владимиром Волковым в Переславле-Залесском, где отвечал за управление архитектуры и градостроительства.

Правда, в мэрии пока официально назначение Бадаева не подтверждают. Он работает на должности советника, а пост заместителя, судя по данным на портале городской администрации, по-прежнему пустует.

- Как только появится официальная информация на этот счет, мы доведем ее до вашего сведения, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Напомним, первым заместителем мэра Ярославля должна стать Алла Кибец. Ее кандидатура сейчас проходит стадию согласований.

ИСТОЧНИК KP.RU