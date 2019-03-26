Ринат Бадаев может стать замом мэра Ярославля по градостроительству
В СМИ появилась информация о том, что новым заместителям мэра Ярославля по вопросам градостроительства станет Ринат Бадаев. Он работал с нынешним главой Владимиром Волковым в Переславле-Залесском, где отвечал за управление архитектуры и градостроительства.
Правда, в мэрии пока официально назначение Бадаева не подтверждают. Он работает на должности советника, а пост заместителя, судя по данным на портале городской администрации, по-прежнему пустует.
- Как только появится официальная информация на этот счет, мы доведем ее до вашего сведения, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.
Напомним, первым заместителем мэра Ярославля должна стать Алла Кибец. Ее кандидатура сейчас проходит стадию согласований.
ИСТОЧНИК KP.RU