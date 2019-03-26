Полуголого «мажорчика» у ярославской мэрии оштрафовали

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-26T10:38:33+03:00

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Звездой ярославских соцсетей в понедельник стал молодой человек, который очень экстравагантно отметил свой 22-й день рождения. Парень облил себя шампанским, разбил бутылку и станцевал стриптиз под окнами мэрии. А чтобы его было лучше видно, именинник залез на крышу дорогого внедорожника. Видео о том, какой он «крутой», выложил в сеть.

Ролик не остался незамеченным: ярославцы не разделили радость повесы и обрушили на него шквал критики. Ну а правохранители поступили по букве закона:

- По опубликованному в сети Интернет видеоматериалу сотрудниками полиции проведена проверка, установлен молодой человек 1997 года рождения, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.- За противоправные действия он привлечен к административной ответственности, с наложением административных штрафов.

За свою выходку ярославец заплатит полторы тысячи рублей.

Полуголый ярославец на машине у мэрии города.Developer/ Youtube.com

ИСТОЧНИК KP.RU