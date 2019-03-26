2019-03-26T08:59:56+03:00
Происшествия

В Ярославской области поймали местного жителя, который угрожал ножом в пункте приема металлолома

Когда мужчина ничего не получил, он убежал, но тут-то его и полицейские и поймали
Екатерина РЯБЦЕВА
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В рыбинском микрорайоне «Волжский» в пункт приема металлолома пришел 43-летний мужчина. Он угрожал ножом и требовал отдать ему деньги. Ничего не получив, подозреваемый куда-то убежал. Полицейские задержали его по горячим следам. Оказалось, что мужчина уже был судим, а недавно украл у женщины в подъезде телефон. По факту грабежа и разбоя возбуждены два уголовных дела. В настоящий момент идет расследование.

Напомним, в Ярославской области полицейские поймали парня, который украл со двора чужого частного дома советский мотоцикл. Он нигде не работал и уже был судим. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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