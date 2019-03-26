2019-03-26T07:29:13+03:00
Общество

Недовольный качеством дорог житель Ярославской области обратился в прокуратуру

Благодаря ему дорога Нагорье-Берендеево будет отремонтирована
Екатерина РЯБЦЕВА
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Теперь местный прокурор будет контролировать, как исполняется решение суда и ремонтируется дорога Нагорье-БерендеевоТеперь местный прокурор будет контролировать, как исполняется решение суда и ремонтируется дорога Нагорье-БерендеевоФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Житель Переславля обратился в прокуратуру с иском на департамент дорожного хозяйства Ярославской области. Мужчину не устраивало состояние дороги Нагорье-Берендеево. Дело было запущено. Прокуратура и сотрудники ГИБДД осмотрели дорожное покрытие и увидели, что, действительно, на некоторых участках есть ямы и повреждения, небезопасные для передвижения. Они создают угрозу жизни и здоровью водителей и пассажиров. Суд поддержал прокуратуру и удовлетворил исковые требования. Теперь местный прокурор будет контролировать, как исполняется решение суда и ремонтируется дорога Нагорье-Берендеево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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