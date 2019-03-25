2019-03-25T20:14:24+03:00
Общество

В Ярославле продали здание бывшей гостиницы «Царьград»

Оно ушло с молотка за 101,5 миллиона рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославле ушло с торгов здание бывшей гостиницы «Царьград». Оно располагается в центре города на улице Андропова. Мэрия выставила старинный особняк за 101,5 миллиона рублей. Здание построено в 1901 году. В нем примерно 2200 квадратных метров, а площадь прилегающего участка составляет 1394 квадрата. Помещения нуждаются в ремонте. Чтобы отремонтировать бывшую гостиницу, нужно иметь множество согласований по реконструкции объектов культурного наследия.

Стоит отметить, что особняк уже не раз выставляли на продажу, но все было зря. Новым собственником стала женщина-предприниматель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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