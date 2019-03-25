Весна, ты где? В Ярославле становится теплее, но солнце завтра ждать не стоит
Температура воздуха днем будет до +5
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Весна не торопится в наши края. Завтра, 26 марта, в Ярославле снова облачная с прояснениями погода. Ночью осадков не ожидается. Днем пойдет небольшой мокрый снег. Температура воздуха в вечернее и ночное время суток упадет до нуля, а днем снова станет +5. Ветер южный – 3-8 метра в секунду. Ночью и ранним утром будьте осторожны на дорогах: возможен гололед. Метеорологическая видимость хорошая: 6000-9000 метров. Солнце обещают только к концу недели, зато ближайшие дни нас будет радовать плюсовая температура и головокружительный весенний воздух. Одевайтесь теплее и выходите на вечерние прогулки!
ИСТОЧНИК KP.RU