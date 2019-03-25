В Ярославской области налоговый должник не смог вылететь в Азербайджан

СЕГОДНЯ 16:16 2019-03-25T16:16:59+03:00

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В Рыбинске мужчина задолжал по налогам крупную сумму – более 70 тысяч рублей. Судебные приставы не раз предупреждали должника о возможных последствиях и мерах принудительного исполнения. Но он никак не реагировал на это, пока не решил поехать за границу. Рыбинец хотел отправиться в Азербайджан, но не смог, потому что в пересечении государственной границы РФ ему было отказано. Поняв, что ситуация не шуточная, он позвонил сыну и попросил отдать долг прямо в отделе судебных приставов. Настроение у путешественника испортилось: пришлось потерять в деньгах, пропустить свой рейс и ждать следующий.

ИСТОЧНИК KP.RU