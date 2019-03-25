2019-03-25T15:52:14+03:00
Происшествия

В Ярославле 18-летний парень почти угнал у взрослого собутыльника машину: далеко уехать не получилось, водитель попал в ДТП

Полиция возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Один из собутыльников, 18-летний нигде не работающий парень, незаметно взял ключи от автомобиля и поехал кататьсяОдин из собутыльников, 18-летний нигде не работающий парень, незаметно взял ключи от автомобиля и поехал кататьсяФото: Роман РЫЖИКОВ
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В Ярославле на улице Строителей пропала машина. Хозяин «ВАЗа» заявил об этом в полицию. Оказалось, накануне мужчина выпивал вместе с малознакомыми ребятами. Один из собутыльников, 18-летний нигде не работающий парень, незаметно взял ключи от автомобиля и поехал кататься. Правда, далеко уехать не получилось: неопытный водитель попал в ДТП. Полиция нашла угонщика и возбудила уголовное дело по факту кражи. Теперь он ответит за свои поступки.

Сотрудники полиции просят ярославцев не распивать алкоголь в незнакомых компаниях. Это может привести к необратимым последствиям – кражам и разбоям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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