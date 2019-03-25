2019-03-25T16:04:05+03:00
Общество

Ярославские спасатели помогли попавшему в беду голубю

К лапке птицы была привязана еловая ветка
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ярославские спасатели помогли попавшему в беду голубю. Фото: ЦГЗ Ярославля.Ярославские спасатели помогли попавшему в беду голубю. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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Ярославские спасатели помогают не только людям, но нашим братьям меньшим. И вот очередной пример этого. 25 марта члены отряда Центра гражданской защиты Ярославля, возвращаясь с вызова, во дворе на пересечении улиц Республиканской и Некрасова заметили попавшего в беду голубя. К лапке птицы была привязана еловая ветка.

- Лапник держится на лапке с помощью веревки. Скорее всего, на елке в новогодние праздники висели украшения, веревка одного из них и зацепилась за лапку пернатого. Было видно, что летать с такой тяжестью птице неудобно, - поделились спасатели.

К лапке птицы была привязана тяжелая еловая ветка. Фото: ЦГЗ Ярославля.

К лапке птицы была привязана тяжелая еловая ветка. Фото: ЦГЗ Ярославля.

Операция по спасению птицы заняла всего две минуты – специалисты поймали птицу, быстро размотали веревку и отцепили ветку. После этого освобожденного от груза голубя отпустили парить с его сородичами.

Спасательная операция заняла две минуты. Фото: ЦГЗ Ярославля.

Спасательная операция заняла две минуты. Фото: ЦГЗ Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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