2019-03-25T14:39:16+03:00
Экономика

«Ростелеком» развернул оптоволоконную сеть

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В деревне Мужево Ярославской области «Ростелеком» начал строительство сети GPONВ деревне Мужево Ярославской области «Ростелеком» начал строительство сети GPON
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В деревне Мужево Ярославской области «Ростелеком» начал строительство сети GPON, что потребовало прокладки более двух километров оптоволокна, сообщает пресс-служба компании. Это позволило цифровому провайдеру обеспечить возможность подключения быстрого интернета и современных цифровых сервисов для жителей 60 домохозяйств. Всего в первом полугодии на территории области компания планирует построить сеть GPON для подключения почти четырех тысяч домов, расположенных в коттеджных поселках и городских районах с индивидуальной застройкой.

Решение GPON успешно используется для подключения к интернету домохозяйств в частном секторе. Эта технология гарантирует безопасность канала связи, поскольку персональный волоконно-оптический кабель проводится прямо в дом абонента.

Оптика обеспечивает высокую пропускную способность канала и позволяет предоставлять даже самые ресурсоёмкие цифровые сервисы.

«Ранее в небольших населенных пунктах и частном секторе «Ростелеком»

предлагал подключение по технологиям VDSL или ADSL, которые обеспечивали

скорость доступа в сеть до 60 Мбит/с. Теперь пользователям этого мало: огромные

объёмы личного контента и новые цифровые услуги требуют высоких скоростей

доступа. Поэтому потребность в быстром интернете постоянно растет, что в полной

мере обеспечивается технологией GPON. Она гарантирует стабильность и высокую

пропускную способность канала, рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских. Мы продолжаем расширять оптическую сеть в Ярославском районе: быстрый интернет и «Интерактивное ТВ» скоро будут доступны жителям соседних с Мужево населенных пунктах Заборное и Коргиш».

Абонентам сервиса «Интерактивное телевидение» от «Ростелекома» доступно более 200 телеканалов в цифровом качестве, а дополнительные возможности услуги делают просмотр максимально комфортным. Так, «Родительский контроль» помогает не только ограничить время, которое ребенок проводит у экрана, но и оградить его от нежелательного контента. Опция «Видеопрокат» предлагает как новинки, так и легенды кинематографа на любой вкус. «Управление просмотром» дает возможность обратиться к архиву телепередач всех каналов, вышедших в течение последних трех дней, поставить телеэфир на паузу или перемотать. Сервис «Мультискрин» позволяет смотреть передачи на разных экранах. Например, можно поставить фильм на паузу на телевизоре, а продолжить на ноутбуке или планшете. А любители шумных вечеринок по достоинству оценят функцию «Караоке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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