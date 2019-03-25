В Ярославской области задержали парня, который украл мотоцикл со двора чужого дома

СЕГОДНЯ 13:44 2019-03-25T13:57:37+03:00

Он уже был судим до этого и нигде не работал

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В поселке Петровское 23-летний житель Ростовского района украл легендарный мотоцикл «ИЖ-5». Молодой человек увидел технику во дворе частного дома. Когда хозяин заметил, что «железного коня» нет на месте, обратился к сотрудникам полиции. Они нашли злоумышленника и выяснили, что парень уже был судим и нигде не работал. Мотоцикл вернули хозяину. Теперь местный житель снова ответит перед законом: возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Если вы увидели, что где-то происходит правонарушение, немедленно сообщайте в полицию. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов, что преступника задержат, а вещи вернут владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU