Разбитая бутылка шампанского и стриптиз на крыше авто: как развлекаются ярославцы недалеко от мэрии города

СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-25T13:00:24+03:00

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«А как вы провели выходные?» Видео с таким комментарием было опубликовано в группе «Подслушано в Ярославле!» Вконтакте. Там молодой человек устраивает, по его мнению, очень крутой кураж: взбирается на крышу машины, открывает шампанское, немного отпивает и разбивает бутылку об асфальт. Дальше идет танцевальный экспромт – ярославец снимает майку и двигается топлес. Все это действо происходит ночью на улице Андропова, недалеко от мэрии Ярославля. После всего этого пользователь соцсетей хочет всеобщего одобрения и размещает видео на суд людской, однако встречается с негативом горожан. Кто-то считает, что парень теперь правонарушитель, а другие просто нелестно высказываются о таком поведении.

– Потом как правило с опущенной "гривой" так же на камеру просят извинения, очень интересно какой будет результат, посмотрим, – считает пользователь Роман.

– Сотни тысяч лет эволюции привели к тому, что теперь можно скакать не по веткам, а по машинам, и кидаться не камнями а бутылками, – недоумевает Алексей.

Ольга пишет, что отметить день рождения можно было скромнее, задуть свечи на тортике и загадать себе чуть-чуть мозгов.

Полуголый ярославец на машине у мэрии города.Developer/ Youtube.com

ИСТОЧНИК KP.RU