В Ярославле бездомных животных будут прививать, стерилизовать и доставлять обратно на места обитания

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-25T12:11:33+03:00

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В Ярославле начали решать проблему с бездомными животными.

– Бездомные животные живут рядом с нами. Брошенные, голодные, но еще не потерявшие надежду. Они взывают к нашему милосердию и состраданию. Как часто мы их не замечаем? Четвероногие беспризорники появляются на улицах города по-разному, но судьба их схожа в одном: в начале их скитания виноват человек, – трогательно прокомментировала ситуацию в городе начальник отдела по работе с безнадзорными животными МУП «Городское спецавтохозяйства» Анна Волкова.

Проблему бездомных животных стали решать на высоком уровне. Недавно вышел федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он регулирует отношения в области обращения с животными не только для того, чтобы их защитить, но и для укрепления нравственности и гуманности в обществе.

Изменения коснулись и формы отлова и содержания бездомных животных. Раньше их отлавливали и усыпляли. Сейчас после отлова собаки и кошки проходят карантин и обследование, получают вакцинации и стерилизуются. Потом этих животных выпускают на то место, где они обитали. Это не распространяется на агрессивных и бешеных животных – они будут усыпляться.

С 2020 года вместо пунктов передержки должны быть организованы приюты. Животные будут содержаться в них.

Парламентарии не оставили без внимания и домашних животных. Теперь собак можно выгуливать без намордников. Лишь 12 «опасных» пород должны быть в безопасных приспособлениях. Согласно новым правилам все собаки должны гулять на коротком поводке, чтобы хозяин мог среагировать на агрессию. Также владельцы собак и кошек должны убирать за своими питомцами: для этого нужно носить с собой пакет и совочек.

6-7 апреля состоится акция по раздаче бездомных животных.

– Приходите с детьми и посмотрите, какая это добрая акция. Еще мы проводим конкурс детского рисунка. Наше общество должно быть гуманным, – сказала Анна Волкова.

ИСТОЧНИК KP.RU