В Рыбинске трагически погиб основатель команды «Русская механика»

СЕГОДНЯ 11:30 2019-03-25T12:44:31+03:00

По иронии судьбы это случилось во время катания на снегоходе

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В Рыбинске произошла трагедия. Мужчина катался на снегоходе и ушел под лед. Началась доследственная проверка. Оказалось, что погиб главный менеджер группы маркетинга и рекламы компании «Русская механика» Инокентий Дик. Также он помогал спортивной команде предприятия. Инокентию было всего 40 лет… Для коллектива и семьи это невосполнимая утрата, скорбят партнеры и сотрудники.

Прощание с Инокентием состоится 26 марта в ДК «Волжский» с 11:30 до 13:30.

Приносим соболезнования родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU