В Ярославле поймали парня с поддельными пятитысячными купюрами

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-25T09:15:54+03:00

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Ярославские полицейские нашли молодого человека, который разбрасывался по городу фальшивыми деньгами. Парень десять раз провернул свой трюк в Дзержинском районе, но только в магазине на улице Панина заметили, что деньги не настоящие. Ну, а найти самого преступника оказалось делом техники.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области установлен житель Ярославля 1997 г.р., подозреваемый в сбыте поддельных денежных знаков Банка России, - рассказали в пресс-службе ярославской полиции.

Полицейские обыскали квартиру 22-летнего парня и нашли еще две фальшивые купюры. На него завели уголовное дело, а сейчас проверяют, все ли эпизоды зафиксировали в деле. Или он погулял больше, чем на 50 тысяч ненастоящих рублей. По статье парню грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU