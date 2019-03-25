Ярославский оружейный магазин заплатит за лень сотрудников

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-25T08:55:03+03:00

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Магазин оружия в Ярославле привлек внимание прокуратуры и Росгвардии. Почти месяц в магазине на Мышкинском проезде товар не уносили в специальную комнату на ночь.

- Оружие не сдавалось в оружейную комнату вечером после окончания работы, а оставалось до утра в витринах магазина, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Кроме того, проверяющих не устроило то, что в оружейной комнате не было ни огнетушителей, ни автоматики для тушения пожара. Из-за этого огнестрельное оружие и патроны в случае ЧП могли сильно повредить здание. В итоге на генерального директора ООО "ЯрОхота" завели административное дело. Максимум, что ему грозит - это штраф в 50 тысяч. Но если оружие не начнут переносить на ночь в безопасное место, где можно будет и пожар потушить, тогда организацию оштрафуют по-крупному. От 300 до 500 тысяч рублей придется заплатить за лень и неорганизованность сотрудников и пренебрежение безопансостью.

Напомним, недавно женщина из Пошехонья обзавелась 20 ружьями в счет долга по алиментам. Ей тоже придется позаботиться о том, как это оружие хранить.

ИСТОЧНИК KP.RU