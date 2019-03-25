2019-03-25T08:20:45+03:00
Спорт

Ярославцев возмутили огромные очереди на матч "Локо"

Сотни фанатов попытались пройти в последний момент
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Фото: Подслушано Ярославль/vk.comФото: Подслушано Ярославль/vk.com
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В воскресенье, 24 марта, в Ярославле "Локо" играло с молодежным "Динамо" из Санкт-Петербурга. Матч начался в час дня, а кассы открылись в 10:00. Только вот желающих попасть на матч в последние минуты оказалось слишком много.

- Собрались сегодня с детками сходить поболеть за нашу молодую команду, у которой есть все шансы взять третий свой кубок Харламова. Приехали за пол часа до начали и увидели такую картину, очередь была от касс до самого памятника! - написала в группе "Подслушано в Ярославле" возмущенная мать.

В комментариях мало кто поддержал женщину, ей напомнили, что билеты продавать начали аж за три часа до начала, - это раз, и приходить на матч надо как минимум за час, - это два. Люди рассказали, что даже за 45 минут до начала матча очередь была еще короткой. Ажиотаж начался позже. И по словам некоторых свидетелей, те, кто выстоял эту очередь, достойную Мавзолея, дошли до трибун только ко второму периоду. Но они успели застать победу "Локо", которое обыграло гостей со счетом 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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