Нарко-Робин Гуд из Узбекистана останется в рыбинской колонии еще на два месяца

СЕГОДНЯ 07:01 2019-03-25T07:01:50+03:00

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Узбекского Робин Гуда пока не выпустят из рыбинской колонии. Полгода назад мужчина попытался так выстрелить свертками с наркотиками из арбалета, чтобы они приземлились на территории колонии. Причем, в той же самой, в которой он сейчас ждет суда. В сентябре 2018 года мужчину поймали под стенами ярославской колонии №2.

- Городской прокуратурой поддержано ходатайство следователя следственного отдела Управления Федеральной службы безопасности по Ярославской области о продлении срока содержания под стражей 27-летнему гражданину Республики Узбекистан, - рассказали в ярославской прокуратуре.

Теперь мужчина будет ждать суда в колонии как минимум до мая. По его статье за треть киллограмма наркотиков узбеку грозит до 20 лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Ярославле поймали двух наркокурьеров, которые засунули наркотики в носки.

ИСТОЧНИК KP.RU