Первый матч в плейофф у «Бури» не получился

24 Март 20:02 2019-03-24T20:02:48+03:00

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Надо ли напоминать, что Ярославль впервые в истории отечественного баскетбола завоевал право вести борьбу в решающей стадии чемпионата суперлиги? Наверно, надо. Потому что, это большой успех нашей «Бури», дебютанта суперлиги 1. Но помимо успеха в регулярной части чемпионата, для успеха в плейофф надо еще кое что, без чего развить успех будет проблемно. Здесь еще нужно приложить опыт битв на решающих стадиях, опыт, позволяющий каждому баскетболисту грамотно распределить свои силы, чтобы до финальной сирены действовать на пределе возможностей. Тем более, если помнить, что в «регулярке» ярославцы в этом году проиграли спартаковцам аж 30 очков. Вот сейчас в Петербурге ярославцам удалось достойно вести борьбу в первой четверти и завершить ее в свою пользу. Но это был последний момент, когда вели в счете. Во второй четверти спартаковцы наладили свою дальнобойную «артиллерию», с помощью которой переломили ситуацию на паркете в свою пользу, добыв ими 33 очка. В итоге у хозяев эффективность бросков из-за дуги почти достигла 60%, тогда как ярославцы тут серьезно отстали с 12%. С такой точностью в плейоффе не победить. Всего две «трёхи» и только от Михаила Карпачева! Правда, «Буря» была успешнее питерских со средних дистанций и со штрафных, но компенсировать этим недостаток «трёх» было сложно. Немудрено, что первый «блин» Ярославля в плейофф получился комом. Тем не менее, у наших парней еще не все потеряно. Проиграно сражение, но не «война». В следующем матче ярославцы вполне могут поправить положение, сделав должные выводы из проигрыша. Подопечные Михаила Терехова уже не раз показали свое умение по усилению своей игры. Самое главное, что в защите «Буря» умеет разрушать атаки соперников. А в атаке у ярославцев сразу четверо набрали по 10 и более очков (Владимир Белов, Михаил Карпачев и Джимми Гевин и, как всегда, Артем Бутянковс, набросавший 27 очков). Так что посмотрим, что будет дальше.

«Спартак»(Санкт-Петербург) - «Буревестник» - 90 : 76 (19:21, 27:19, 20:19, 24:17)

ИСТОЧНИК KP.RU