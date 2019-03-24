«Шинник» и дома не смог переиграть команду из зоны вылета

24 Март 18:25 2019-03-24T18:25:14+03:00

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Давно и многократно сказано, что современный российский футбол только умозрительно делит соперничающие в ФНЛ клубы на лидеров и аутсайдеров. Как бы ни выглядела безнадежной для какой-либо команды ситуация в турнирной таблице, доказывать эту безнадежность все равно надо на футбольном поле. И если аутсайдер дает бой лидеру, то это вполне закономерно. Так и должно быть. Поэтому домашний матч команды «Михалыча» с застрявшим в самых низах таблицы «Армавиром» изначально выглядел сложной задачкой. Особенно потому, что в распоряжении нашего тренерского штаба неожиданно и самым поганым образом возник дефицит с игроками «основы». По разным причинам, как-то травмы, болезни и дисквалификации, на поле не могли играть те, кто неделю назад добыл гостевую победу в Нижнем Новгороде: Сергей Самодин, Евгений, Стешин, Василий Алейников, Олег Кожемякин… Сюда надо добавить тех, кто только вернулся после травм в общую группу. Получалось, что на замену в «Михалыча» оставлось всего два футболиста. Поневоле надо за голову хвататься… Однако пришлось не за голову хвататься, а обходиться теми, что есть. И в первом тайме это едва не привело к катастрофе, потому что гости на мокром от постоянного снегопада поле выдержали первый натиск команды «Михалыча», а с 20-ой минуты просто приперли ярославцев к штрафной у ворот Дмитрия Яшина. Причем, отбивались ярославцы не лучшим образом, что приводило к колоссальному преимуществу гостей на подборах. Апофеозом этого навала стала 29-я минута, когда только дьявольское вратарское чутьё помогло Дмитрию занять верную позицию и принять на себя убойный удар примерно с 10 метров. В перерыве «Михалыч» бросил в бой Владислава Камилова, пропустившего несколько игр по болезни. Лучший игрок «Шинника» прошлого года, по голосованию болельщиков, существенно изменил ход борьбы в центре поля и подборы уже не были грозящей бедой. Установившееся примерное равенство сил на поле продержалось до финального свистка, хотя активность гостей, которым нужно играть, как говорят, от ноже, не стихала до конца. Однако создать для Яшина неразрешимых проблем гостям не позволили. Правда, один раз Дмитрий сам себе устроил проблему, не удержав в руках мокрый мяч, который покатился в ворота. Но наш кипер в броске накрыл «беглеца» на самой ленточке. Зато на 81-й минуте Дмитрий сыграл, как Лев, который тоже Яшин, парировав коварный дальний удар в «девятку». Короче, эту нулевую ничью «Шинника» при всех до игры обстоятельствах можно отнести в актив команды и тренеров. Выстояли.

«Шинник» - «Армавир» - 0:0

ИСТОЧНИК KP.RU