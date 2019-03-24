Прощай, оружие: жительница Пошехонья забрала у бывшего мужа 20 ружей за долги по алиментам
Неожиданный исход получился у стандартной истории: приставы пытались взыскать долг с нерадивого отца. Мужчина задолжал своему ребенку 400 тысяч. Но ни квартиры, ни машины у него не оказалось. Зато было 20 ружей.
- Так как другого имущества, на которое можно наложить взыскание в счет погашения алиментной задолженности, у должника нет, судебный пристав предъявила требование предоставить для описи и ареста весь арсенал, - рассказали в службе судебных приставов.
Мужчина не стал сопротивляться, отдал оружие. И даже не пытался его выкупить. Явно было не на что. Но и приставам продать арсенал не получилось. Тогда в дело вмешалась мать ребенка, бывшая жена любителя ружей. Она согласилась взять оружие в счет погашения долга. Во сколько оценили огнестрел и что теперь женщина будет с ним делать - пока неизвестно.
Напомним, недавно по Ярославлю разгуливал мужчина с муляжом автомата.
ИСТОЧНИК KP.RU