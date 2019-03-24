2019-03-24T11:55:35+03:00
Общество

Особо опасен: ярославец попросил закрыть Октябрьский мост

Мужчина обратился к следственному комитету и ГАИ
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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Вид до ремонта и после. Да, это один вид.Вид до ремонта и после. Да, это один вид.Фото: Мэрия Ярославля
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Ярослав Мазур, дорожный активист, обратился с необычной просьбой к следователям и дорожным полицейским. Он попросил закрыть Октябрьский мост, потому что по нему слишком опасно ездить.

- Уважаемые СУ СКР по ЯО, Госавтоинспекция г. Ярославля от лица автомобилистов, и пассажиров транспорта города Ярославля. Просим закрыть движение общественного, личного и коммерческого транспорта на Октябрьском мосту, и путепровод в Суринском, т.к. эти дороги находятся в состоянии где с периодичностью в 30-40 минут происходят ДТП, в части пробития колес, заминания дисков и т.д., - написал Ярослав Мазур у себя на страничке в Facebook.

И мост, и путепровод отремонтировали почти месяц назад. Но вот этот ремонт продержался недолго. Выбоины выбили обратно, а асфальт в ямах растаял вместе со снегом.

Напомним, недавно мэр Ярославля прошелся по Московскому проспекту. Владимир Волков решил отремонтировать тротуары и заменить остановки. Опять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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