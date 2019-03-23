2019-03-23T20:59:49+03:00
Спорт

"Ярославич" обыграл "Самотлор"

"Ярославич"-"Югра-Самотлор"(Нижневартовск)- 3:2
Виктор ПОЛЯК
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Результат последнего матча команды Андрея Ноздрина уже никоим образом не мог повлиять на итоговую расстановку соперников в "регулярке". Наши волейболисты оставались на последнем месте, "Самотлор" - на предпоследнем. Дело оставалось только в принципе - сумеет ли "Ярославич" хотя бы победой закончить "регулярку" или останется с одной единственной за сезон. Кроме того, нужно учитывать, что сезон ещё не закончен и предстоит плейаут шести последних клубов суперлиги, где все ранее набранные очки будут в силе. Все это накладывало особую ответственность. Поэтому и начал "Ярославич" лихо, хотя был не в лучшем составе. Очередная травма связующего Александра Воропаеву вынудила ярославского наставника полагаться почти исключительно на Алексея Макеева, который оказался достойной заменой. К тому же, его подачи просто шокировали "Самотлор". А уж наш блок тут только добивал судорожные атаки. Хорош был Алексей Плужников. Пусть не в ударе был в "диагонали" Саша Старович, но командный запас позволил без проблем взять два сета. Но дальше наступило расслабления с проигрышем третьего сета. А в четвертом даже провал случился при счёте 15:16, с которого удалось сняться уже на 16:21. Досадный провал лишил команду полновесной победы, которую добыли уже на тайбрейке, чем немного сгладили "пилюлю" Теперь будем ждать в апреле как сыграет команда в двух затяжных турах на выезде, где ей ни в коем случае нельзя остаться на последнем месте, иначе..

"Ярославич"-"Югра-Самотлор"(Нижневартовск)- 3:2 (25:20;25:21;19:25;20:25;15:11)

ИСТОЧНИК KP.RU

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