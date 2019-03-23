В Угличе в камеру шлюза рухнул автокран

СЕГОДНЯ 19:34 2019-03-23T19:38:41+03:00

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Необычное ЧП произошло вчера в Угличе. Здесь на шлюзе автокран рухнул прямо в канал. Очевидцы сообщают, что водитель успел выпрыгнуть из кабины. Глубина камеры – пять с половиной метров. Спецтехника чудом зацепилась за бетонное ограждение и повисла на высоте.

По словам очевидцев, одна из опор крана ушла в землю от тяжести, кран перевесило и он опрокинулся.

Напомним, самый красивый шлюз на Волге - объект культурного наследия. Деньги на его капитальный ремонт выделяют из федерального бюджета

ИСТОЧНИК KP.RU