В Угличе в камеру шлюза рухнул автокран
Водитель успел выпрыгнуть из кабины
Фото: Никита Егоров, Углич-Онлайн / vk.com
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Необычное ЧП произошло вчера в Угличе. Здесь на шлюзе автокран рухнул прямо в канал. Очевидцы сообщают, что водитель успел выпрыгнуть из кабины. Глубина камеры – пять с половиной метров. Спецтехника чудом зацепилась за бетонное ограждение и повисла на высоте.
По словам очевидцев, одна из опор крана ушла в землю от тяжести, кран перевесило и он опрокинулся.
Напомним, самый красивый шлюз на Волге - объект культурного наследия. Деньги на его капитальный ремонт выделяют из федерального бюджета
ИСТОЧНИК KP.RU