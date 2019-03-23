В ярославском ТЦ женщину насмерть раздавило холодильником

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-23T16:09:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из ярославских торговых центром погибла женщина. На 56-летнюю продавщицу упал холодильник. Сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.- сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалистам предстоит узнать, был ли это несчастный случай, или следствие каких-либо нарушений.

Напомним, в одной из войсковых частей в Ярославской области, пострадал военнослужащий. Солдат залез на поставленные друг на друга ящики и упал. Виновной признали женщину, которая не провела инструктаж

ИСТОЧНИК KP.RU