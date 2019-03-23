В ярославском ТЦ женщину насмерть раздавило холодильником
Следственный комитет проводит проверку
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В одном из ярославских торговых центром погибла женщина. На 56-летнюю продавщицу упал холодильник. Сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.- сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалистам предстоит узнать, был ли это несчастный случай, или следствие каких-либо нарушений.
Напомним, в одной из войсковых частей в Ярославской области, пострадал военнослужащий. Солдат залез на поставленные друг на друга ящики и упал. Виновной признали женщину, которая не провела инструктаж
ИСТОЧНИК KP.RU