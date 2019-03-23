2019-03-23T16:09:59+03:00
Происшествия

В ярославском ТЦ женщину насмерть раздавило холодильником

Следственный комитет проводит проверку
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В одном из ярославских торговых центром погибла женщина. На 56-летнюю продавщицу упал холодильник. Сейчас следователи проводят проверку по факту случившегося.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.- сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалистам предстоит узнать, был ли это несчастный случай, или следствие каких-либо нарушений.

Напомним, в одной из войсковых частей в Ярославской области, пострадал военнослужащий. Солдат залез на поставленные друг на друга ящики и упал. Виновной признали женщину, которая не провела инструктаж

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Угличе в камеру шлюза рухнул автокран
Ярославцев просят помочь подростку побороть рак крови
Ярославские доярки стали лучшими в России
В Ярославле у колледжа разгуливал человек с муляжом автомата
В Ярославской области солдат разбил голову, упав с двухметровой высоты
Ярославские росгвардейцы примут участие в фестивале «Открытая Росгвардия»
На ПАТП-1 подняли зарплаты и ремонтируют подвижной состав
Во время обхода Московского проспекта мэр Ярославля решил отремонтировать надземный переход, тротуары и остановки
Мэрия Ярославля запретила парковку у торгового центра «Аура»
В Ярославской области ищут пропавшего 40-летнего мужчину
В Ярославле буйная женщина напала на соседку и полицейского
МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола
Жительница Ярославской области перевела лже-банкирам 58 тысяч рублей
Массовое ограбление в Семибратово Ярославской области: обворовали сразу пять домов
«МегаФон» отчитался о росте прибыли и скачиваемого россиянами трафика
Проезд на речном трамвайчике в Ярославле подорожает на 3 рубля
Карякинский парк в Рыбинске на два месяца закроют на просушку
«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин
Будет жарко! Губернатор Ярославской области и президент ХК «Локомотив» сыграют в хоккей в матче звезд
В Ярославле из-за хоккейного матча звезд перекроют движение в центре
Два ярославских долгостроя введут в эксплуатацию в этом году
«Сделай флюшку!»: 23 марта ярославцев пригласили на бесплатную флюорографию
Туристы Ярославской области теперь смогут воспользоваться аудиогидом по 11 городам