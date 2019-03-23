Ярославцев просят помочь подростку побороть рак крови

СЕГОДНЯ 14:47 2019-03-23T15:50:24+03:00

Парень однажды уже справился с болезнью, но у него начался рецидив

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Ярославцев просят помочь своему совсем молодому земляку побороть страшную болезнь. У 17-летнего Сережи Куликовского рак крови. Впервые этот диагноз семья услышала в 2013 году. Тогда вместе с острым лимфобластным лейкозом появились и другие осложнения, но мальчик справился – с помощью врачей и, конечно, поддержки близких. Но вот, в январе этого года Сережа сильно заболел. Результаты анализов показали рецидив…

Это стало настоящим ударом для подростка. Он не мог поверить в правильность результатов, а потом отказался от лечения –не хотел, чтобы родные видели, как он умирает.

Но его жизнь можно спасти. Сережа должен пять лет принимать определенный препарат, который стоит огромных денег.

По этой ссылке можно узнать реквизиты и помочь семье справиться с недугом

ИСТОЧНИК KP.RU