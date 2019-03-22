Ярославские доярки стали лучшими в России

СЕГОДНЯ 21:24 2019-03-22T21:24:37+03:00

Они лучше всех разбирали и собирали доильные аппараты, бегали на лыжах и даже поднимали гири

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Ярославская команда привезла золото с IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые прошли в Тюмени. Всего в соревнованиях участвовало 956 человек из 57 регионов России. В основном, это представители сельского, лесного, рыбного хозяйств, потребительской кооперации, фермеры, а работники социальной сферы, проживающие в сельской местности.

– Команда ярославских выступила на зимних сельских спортивных играх впервые, – рассказал заместитель председателя регионального правительства Валерий Холодов. – Наш регион на спартакиаде представляли 15 участников из Борисоглебского, Любимского, Рыбинского и Ярославского районов. Они боролись за победу в полиатлоне, лыжных гонках, шахматах и шашках, в гиревом спорте, а также в троеборьях дояров и механизаторов.

Самые лучшие результаты показали ярославские дояры и механизаторы. Первые соревновались в лыжных гонках, жиме гири и фигурном вождении трактора. Дояры кроме лыж и гири должны были разобрать и собрать доильный аппарат. В итоге ярославские доярки заняли первое место, механизаторы стали третьими.

ИСТОЧНИК KP.RU