В Ярославле у колледжа разгуливал человек с муляжом автомата
Бдительные граждане вызвали полицию
В Ярославле у колледжа разгуливал человек с муляжом автомата. Фото: ygk.edu.yar.ru.
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Странную картину увидели днем в пятницу, 22 марта, прохожие у градостроительного колледжа в Ярославле. Рядом со зданием находился человек с предметом, похожим на автомат. Бдительные граждане сообщили о странном парне в полицию. К счастью, оружие оказалось ненастоящим.
- По сообщению от граждан на место прибыли сотрудники полиции. У молодого человека был изъят муляж оружия. Проводится проверка, - сообщили в УМВД по Ярославской области.
Напомним, в Ростовском районе Ярославской области злоумышленники обокрали сразу пять домов.
ИСТОЧНИК KP.RU