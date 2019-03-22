2019-03-22T20:47:48+03:00
Происшествия

В Ярославле у колледжа разгуливал человек с муляжом автомата

Бдительные граждане вызвали полицию
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле у колледжа разгуливал человек с муляжом автомата. Фото: ygk.edu.yar.ru.В Ярославле у колледжа разгуливал человек с муляжом автомата. Фото: ygk.edu.yar.ru.
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Странную картину увидели днем в пятницу, 22 марта, прохожие у градостроительного колледжа в Ярославле. Рядом со зданием находился человек с предметом, похожим на автомат. Бдительные граждане сообщили о странном парне в полицию. К счастью, оружие оказалось ненастоящим.

- По сообщению от граждан на место прибыли сотрудники полиции. У молодого человека был изъят муляж оружия. Проводится проверка, - сообщили в УМВД по Ярославской области.

Напомним, в Ростовском районе Ярославской области злоумышленники обокрали сразу пять домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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