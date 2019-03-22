В Ярославской области солдат разбил голову, упав с двухметровой высоты

СЕГОДНЯ 19:13 2019-03-22T19:13:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославской области пострадал военнослужащий. Солдат забрался на поставленные друг на друга четыре ящика и, потеряв равновесие, упал с них вниз. Высота конструкции составляла 183 сантиметра.

- Рядовой ударился лобно-височной частью головы о стоящий рядом деревянный ящик, вследствие чего получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, - сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета России по Ярославской области.

Произошло это в октябре 2018 года. Виновной в случившемся признана заведующая хранилищами отдела хранения (РАВ) войсковой части, где и случилось происшествие. Как считают следователи, женщина недобросовестно и небрежно отнеслась к исполнению своих обязанностей - не провела инструктаж с военнослужащим, не следила за соблюдением им требований техники безопасности. В итоге прошедший на днях суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU