Ярославские росгвардейцы примут участие в фестивале «Открытая Росгвардия»
Ярославские росгвардейцы примут участие в культурно-спортивном фестивале Центрального округа Росгвардии «Открытая Росгвардия», посвященному Дню войск национальной гвардии. Мероприятие пройдет 23 марта в столичном спорткомплексе «Лужники».
- Это уникальное событие по своему формату. Мероприятие впервые проводится в таком масштабе. Мы решили сделать праздник не только для военнослужащих, сотрудников и членов их семей, но также приглашаем москвичей и гостей столицы, - отметил командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев.
Команда Управления Росгвардии по Ярославской области представит на фестивале выставку инженерной и военной техники, техники связи, вооружения.
В рамках мероприятия также пройдут спортивные состязания, кулинарные конкурсы, показательные выступления, в том числе подразделений специального назначения и кинологов. Для участников и гостей будет работать полевая кухня.
Начало мероприятия - в 10 часов. Продлится оно до позднего вечера и завершится гала-концертом с участием артистов.
ИСТОЧНИК KP.RU