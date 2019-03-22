2019-03-22T17:15:39+03:00
Общество

Ярославские росгвардейцы примут участие в фестивале «Открытая Росгвардия»

Гостями мероприятия 23 марта смогут стать все желающие
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Фото: страничка Управления Росгвардии по Ярославской области в «ВКонатакте».Фото: страничка Управления Росгвардии по Ярославской области в «ВКонатакте».
Изменить размер текста:

Ярославские росгвардейцы примут участие в культурно-спортивном фестивале Центрального округа Росгвардии «Открытая Росгвардия», посвященному Дню войск национальной гвардии. Мероприятие пройдет 23 марта в столичном спорткомплексе «Лужники».

- Это уникальное событие по своему формату. Мероприятие впервые проводится в таком масштабе. Мы решили сделать праздник не только для военнослужащих, сотрудников и членов их семей, но также приглашаем москвичей и гостей столицы, - отметил командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев.

Команда Управления Росгвардии по Ярославской области представит на фестивале выставку инженерной и военной техники, техники связи, вооружения.

В рамках мероприятия также пройдут спортивные состязания, кулинарные конкурсы, показательные выступления, в том числе подразделений специального назначения и кинологов. Для участников и гостей будет работать полевая кухня.

Начало мероприятия - в 10 часов. Продлится оно до позднего вечера и завершится гала-концертом с участием артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ПАТП-1 подняли зарплаты и ремонтируют подвижной состав
Во время обхода Московского проспекта мэр Ярославля решил отремонтировать надземный переход, тротуары и остановки
Мэрия Ярославля запретила парковку у торгового центра «Аура»
В Ярославской области ищут пропавшего 40-летнего мужчину
В Ярославле буйная женщина напала на соседку и полицейского
МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола
Жительница Ярославской области перевела лже-банкирам 58 тысяч рублей
Массовое ограбление в Семибратово Ярославской области: обворовали сразу пять домов
«МегаФон» отчитался о росте прибыли и скачиваемого россиянами трафика
Проезд на речном трамвайчике в Ярославле подорожает на 3 рубля
Карякинский парк в Рыбинске на два месяца закроют на просушку
«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин
Будет жарко! Губернатор Ярославской области и президент ХК «Локомотив» сыграют в хоккей в матче звезд
В Ярославле из-за хоккейного матча звезд перекроют движение в центре
Два ярославских долгостроя введут в эксплуатацию в этом году
«Сделай флюшку!»: 23 марта ярославцев пригласили на бесплатную флюорографию
Туристы Ярославской области теперь смогут воспользоваться аудиогидом по 11 городам