Ярославские росгвардейцы примут участие в фестивале «Открытая Росгвардия»

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-22T17:15:39+03:00

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Ярославские росгвардейцы примут участие в культурно-спортивном фестивале Центрального округа Росгвардии «Открытая Росгвардия», посвященному Дню войск национальной гвардии. Мероприятие пройдет 23 марта в столичном спорткомплексе «Лужники».

- Это уникальное событие по своему формату. Мероприятие впервые проводится в таком масштабе. Мы решили сделать праздник не только для военнослужащих, сотрудников и членов их семей, но также приглашаем москвичей и гостей столицы, - отметил командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев.

Команда Управления Росгвардии по Ярославской области представит на фестивале выставку инженерной и военной техники, техники связи, вооружения.

В рамках мероприятия также пройдут спортивные состязания, кулинарные конкурсы, показательные выступления, в том числе подразделений специального назначения и кинологов. Для участников и гостей будет работать полевая кухня.

Начало мероприятия - в 10 часов. Продлится оно до позднего вечера и завершится гала-концертом с участием артистов.

ИСТОЧНИК KP.RU