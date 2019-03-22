На ПАТП-1 подняли зарплаты и ремонтируют подвижной состав

СЕГОДНЯ 16:26 2019-03-22T16:26:51+03:00

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На ПАТП-1 Ярославля идет масштабный капитальный ремонт автобусов. До конца года здесь должны привести в порядок 120 машин. Две из них уже сделаны, три - в работе. Кроме того, планируют закупить 50 новых автобусов. Об этом 22 марта мэру Ярославля Владимиру Волкову рассказал директор предприятия Алексей Власенко, когда глава города лично приехал на ПАТП-1 с проверкой.

Также руководство предприятия похвасталось, что впервые за долгое время удалось на 20% поднять зарплату сотрудникам.

— У нас существует дефицит как водителей, так и кондукторов. Но мы надеемся, что эта проблема будет решена. Сейчас зарплата водителей, которые работают без кондукторов, начинается от 40 тысяч рублей. Мы ожидаем приток новых кадров, - отметил Алексей Власенко.

Владимир Волков подчеркнул, что власти намерены обязательно сохранить данное предприятие в городе и будут стараться помогать ему.

Напомним, также Владимир Волков 22 марта проинспектировал пешеходную инфраструктуру Московского проспекта и наметил план ремонтов там.

ИСТОЧНИК KP.RU