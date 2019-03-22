2019-03-22T15:53:06+03:00
Общество

Во время обхода Московского проспекта мэр Ярославля решил отремонтировать надземный переход, тротуары и остановки

Владимир Волков лично проинспектировал пешеходную инфраструктуру
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Мэр Ярославля Владимир Волков лично проинспектировал Московский проспект.Мэр Ярославля Владимир Волков лично проинспектировал Московский проспект.Фото: Мэрия Ярославля
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Мэр Ярославля Владимир Волков 22 марта проинспектировал пешеходную инфраструктуру Московского проспекта. Глава города лично прошелся вдоль одной из главных транспортных магистралей и сделал свои выводы.

— Пешеходную инфраструктуру города нужно улучшать и развивать. У нас есть план ремонта тротуаров, будем дополнять его точечно, на это будут выделяться дополнительные средства. Для этого и проводился сегодня обход. Где-то необходима замена ограждений, где-то нужны поручни, а где-то нужно применить новые архитектурные решения. Работа, в целом, предстоит большая, — отметил мэр.

Также глава города увидел, что ремонта требует надземный пешеходный переход около Московского вокзала. Здесь надо обновить облицовку из поликарбоната, покрытие ступеней. Также была отмечена необходимость замены старых остановочных павильонов на более современные, комфортные и безопасные.

- На остановках должен быть хороший обзор как для ожидающих транспорт жителей, так и для водителей автобусов. Там, где остановочных павильонов нет – должны появиться новые, - констатировал Волков.

В мэрии сообщили, что подобные инспекции глава города намерен провести и в других районах Ярославля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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