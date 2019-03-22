2019-03-22T15:02:45+03:00
Общество

Мэрия Ярославля запретила парковку у торгового центра «Аура»

Запрет вступил в силу с 21 марта 2019 года
Полина ЗАЙЦЕВА
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В администрации Ярославля запретили парковать автомобили на улице Победы, рядом с торговым центром «Аура». Ограничение связано с сильной загруженностью улицы ввиду большого количества припаркованных машин.

- Для обеспечения безопасности дорожного движения было принято решение запретить парковку на данном участке, - сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля – Ограничение вступило в силу с 21 марта 2019 года.

Теперь посетителям «Ауры» придется оставлять свои транспортные средства на стоянках, принадлежащих торговому центру. Стоит отметить, что многих автолюбителей до сих пор не смущает запрет, а также штраф в размере 500 рублей за нарушение правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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