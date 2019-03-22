В Ярославской области ищут пропавшего 40-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-22T14:54:55+03:00

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В Ярославской области пропал 40-летний Сергей Кирюшин. Известно, что мужчина ушел из дома в Переславле-Залесском еще 19 марта, и до сих пор у родных о нем нет известий. Сейчас его поисками занимаются полицейские и волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Рост пропавшего - около 186 сантиметров, он среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. На мужчине были темная куртка со светлыми рукавами, синие джинсы, темные кроссовки. С собой он взял коричневую сумку.

Всех, кто знает, где находится Сергей Кирюшин, просят позвонить в полицию по телефону 112 или на горячую линию «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU