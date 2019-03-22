Жительница Ярославской области перевела лже-банкирам 58 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-22T14:06:42+03:00

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Жительница Даниловского района Ярославской области перевела мошенникам 58 тысяч рублей. 43-летней женщине позвонили на сотовый якобы из банка.

- В ходе разговора мошенник сообщил, что для предотвращения несанкционированного списания денег, нужно выполнить определенные операции с банковской картой. Женщина не стала обращаться в отделение банка, а выполнила все указания звонившего, в результате чего с ее карты сняли деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело. Ведется поиск преступников. При этом в полиции попросили жителей региона быть осторожными, никому не сообщать конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами. Злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки вашего банка, либо с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят. Если вам позвонили якобы из банка и просят провести какие-то операции с картой, прервите разговор и сами перезвоните в банк по номеру, указанному на обратной стороне карты.

ИСТОЧНИК KP.RU