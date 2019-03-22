Массовое ограбление в Семибратово Ярославской области: обворовали сразу пять домов

СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-22T13:52:46+03:00

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Владельцы сразу пяти частных домов в поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области лишились своего имущества. Стоимость пропавших вещей составила около 130 тысяч рублей.

- Были совершены кражи электропроводки и инструментов, - пояснили в УМВД России по Ярославской области.

Злоумышленники, проникли в жилые и строящиеся дома, разбив окна. К счастью, полицейским удалось поймать бандитов. Ими оказались двое жителей Ростовского района. На мужчин завели уголовное дело. Часть похищенного у них изъяли. Сейчас преступников проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

В УМВД по Ярославской области напомнили, что при совершении любого преступления при первой же возможности гражданам необходимо сообщить об этом в полицию. Чем раньше пострадавший или свидетель обратится к правоохранителям, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи. Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с сотового - «102».

ИСТОЧНИК KP.RU