2019-03-22T13:52:46+03:00
Происшествия

Массовое ограбление в Семибратово Ярославской области: обворовали сразу пять домов

Сумма похищенного составила 130 тысяч рублей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Владельцы сразу пяти частных домов в поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области лишились своего имущества.Владельцы сразу пяти частных домов в поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области лишились своего имущества.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Владельцы сразу пяти частных домов в поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области лишились своего имущества. Стоимость пропавших вещей составила около 130 тысяч рублей.

- Были совершены кражи электропроводки и инструментов, - пояснили в УМВД России по Ярославской области.

Злоумышленники, проникли в жилые и строящиеся дома, разбив окна. К счастью, полицейским удалось поймать бандитов. Ими оказались двое жителей Ростовского района. На мужчин завели уголовное дело. Часть похищенного у них изъяли. Сейчас преступников проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

В УМВД по Ярославской области напомнили, что при совершении любого преступления при первой же возможности гражданам необходимо сообщить об этом в полицию. Чем раньше пострадавший или свидетель обратится к правоохранителям, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи. Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с сотового - «102».

ИСТОЧНИК KP.RU

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