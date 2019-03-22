2019-03-22T13:06:14+03:00
Общество

Проезд на речном трамвайчике в Ярославле подорожает на 3 рубля

Такое решение приняли власти
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Ездить на речном трамвайчике в Ярославле будем за 32 рубля.Ездить на речном трамвайчике в Ярославле будем за 32 рубля.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославле проезд на речном трамвайчике подорожает на 3 рубля. Новые тарифы на 2019 год утвердил областной департамент ЖКХ. Если раньше билет стоил 29 рублей, то теперь его цена повысится до 32 рублей.

Аналогично поднимется стоимость проезда и на пригородных маршрутах, если вы едете на расстояние не более 10 километров включительно. За каждый километр пути свыше этой планки придется доплачивать по 3,12 рубля ( до этого было - 2,88 рубля).

Также в этом году подорожает и переправа в Тутаеве - с 28 до 30 за поездку.

Напомним, в связи с большими тратами из бюджета города речной трамвайчик до Толги собирались отменить, но в итоге власть под напором общественности решила сохранить маршрут. После этого заговорили о возможном повышении стоимости проезда, так как экономически обоснованный тариф на внутренних водных линиях составлял 92 рубля на пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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