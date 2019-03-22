Карякинский парк в Рыбинске на два месяца закроют на просушку
Карякинский парк в Рыбинске с 28 марта по 31 мая закроют на весеннюю просушку. В администрации сообщили, что нужна она для того, чтобы покрытие дорожек пришло в норму после зимы.
- В прошлом году у нас были выполнены очень большие работы по восстановлению Карякинского парка. Ему подарена вторая жизнь, и сейчас задача администрации и жителей – сохранить совместными усилиями этот объект. Дорожки в Карякинском парке не асфальтовые, а набивные, имеющие снизу подушку из щебня, а сверху гранитный отсев. Если по ним сейчас, в период активного таяния снега, ходить, можно их серьёзно повредить, - пояснил заместитель главы Рыбинска по городскому хозяйству Алексей Рябченков.
Власти попросили горожан с пониманием отнестись к принятой мере. Кроме сушки дорожек в этот период в парке также подровняют газоны, посадят цветы, восстановят высаженные осенью деревья и кусты.
ИСТОЧНИК KP.RU