2019-03-22T13:44:04+03:00
Общество

Будет жарко! Губернатор Ярославской области и президент ХК «Локомотив» сыграют в хоккей в матче звезд

Игра состоится 25 марта на Советской площади
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Состав ярославской команды.Состав ярославской команды.Фото: Правительство Ярославской области
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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и президент ХК «Локомотив» Юрий Яковлев сыграют в хоккей в матче звезд. Мероприятие, посвященное 70-летию ярославского хоккея, пройдет 25 марта на Советской площади. В матче сразятся команда ветеранов ХК «Локомотив» и ХК «Легенды хоккея СССР».

Правительство Ярославской области опубликовало полный состав ярославской команды. Миронов и Яковлев будут в ней нападающими. Среди защитников заявлены Илья Горохов, Дмитрий Красоткин. Вратари - Егор Подомацкий, Андрей Малков, Андрей Васильев.

За «Легенд хоккея СССР» выступят Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Борис Миронов, Ирек Гимаев, Валерий Каменский, Павел Буре и другие.

- Будет жарко! Ждём всех 25 марта в 17.30 на Советской площади! - говорится в сообщении правительства.

Напомним, на время проведения матча в центре Ярославля перекроют движение: перечень улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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