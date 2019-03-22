В Ярославле из-за хоккейного матча звезд перекроют движение в центре
В центре Ярославля 25 марта ограничат движение транспорта. Причиной станет проведение на Советской площади товарищеского матча между командами ветеранов ХК «Локомотив» и ХК «Легенды хоккея СССР», посвященного 70-летию ярославского хоккея.
Проезд транспорта будет закрыт на Советской площади, улицах Кирова, Нахимсона и площади Челюскинцев. Кроме того, на четной стороне площади Челюскинцев (от улицы Революционной до Советского переулка) с 6 часов до окончания матча будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.
Напомним, на мероприятие прибудут такие именитые спортсмены, как Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Борис Миронов, Ирек Гимаев, Валерий Каменский, Павел Буре и многие другие.
ИСТОЧНИК KP.RU