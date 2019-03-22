В Ярославле из-за хоккейного матча звезд перекроют движение в центре

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-22T11:01:05+03:00

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В центре Ярославля 25 марта ограничат движение транспорта. Причиной станет проведение на Советской площади товарищеского матча между командами ветеранов ХК «Локомотив» и ХК «Легенды хоккея СССР», посвященного 70-летию ярославского хоккея.

Проезд транспорта будет закрыт на Советской площади, улицах Кирова, Нахимсона и площади Челюскинцев. Кроме того, на четной стороне площади Челюскинцев (от улицы Революционной до Советского переулка) с 6 часов до окончания матча будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.

Напомним, на мероприятие прибудут такие именитые спортсмены, как Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Борис Миронов, Ирек Гимаев, Валерий Каменский, Павел Буре и многие другие.

ИСТОЧНИК KP.RU