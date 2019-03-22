2019-03-22T10:49:13+03:00
Общество

Два ярославских долгостроя введут в эксплуатацию в этом году

Административно-жилой комплекс «Ярославль-сити» на Московском проспекте и «Волков-плаза» достраиваются
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Административно-жилой комплекс на Московском проспекте и «Волков-плаза» введут в эксплуатацию в 2019 году.Административно-жилой комплекс на Московском проспекте и «Волков-плаза» введут в эксплуатацию в 2019 году.Фото: Правительство Ярославской области
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Два ярославских долгостроя введут в эксплуатацию в этом году. В правительстве Ярославской области сообщили, что возобновлены работы по возведению жилого комплекса с административными помещениями «Ярославль-сити» на Московском проспекте в Ярославле, а также активно идет строительство комплекса «Волков-плаза» вна площади Волкова.

Оба объекта собираются завершить во второй половине года.

Что касается комплекса на Московском проспекте, то в его проект были внесены изменения. Поэтому сейчас требуются дополнительные согласования.

На контроле у регионального правительства и долгострой на площади Труда. Здесь ввод в эксплуатацию будет поэтапным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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