СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-22T10:49:13+03:00

Административно-жилой комплекс на Московском проспекте и «Волков-плаза» введут в эксплуатацию в 2019 году. Фото: Правительство Ярославской области

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Два ярославских долгостроя введут в эксплуатацию в этом году. В правительстве Ярославской области сообщили, что возобновлены работы по возведению жилого комплекса с административными помещениями «Ярославль-сити» на Московском проспекте в Ярославле, а также активно идет строительство комплекса «Волков-плаза» вна площади Волкова.

Оба объекта собираются завершить во второй половине года.

Что касается комплекса на Московском проспекте, то в его проект были внесены изменения. Поэтому сейчас требуются дополнительные согласования.

На контроле у регионального правительства и долгострой на площади Труда. Здесь ввод в эксплуатацию будет поэтапным.

ИСТОЧНИК KP.RU