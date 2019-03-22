Два ярославских долгостроя введут в эксплуатацию в этом году
Два ярославских долгостроя введут в эксплуатацию в этом году. В правительстве Ярославской области сообщили, что возобновлены работы по возведению жилого комплекса с административными помещениями «Ярославль-сити» на Московском проспекте в Ярославле, а также активно идет строительство комплекса «Волков-плаза» вна площади Волкова.
Оба объекта собираются завершить во второй половине года.
Что касается комплекса на Московском проспекте, то в его проект были внесены изменения. Поэтому сейчас требуются дополнительные согласования.
На контроле у регионального правительства и долгострой на площади Труда. Здесь ввод в эксплуатацию будет поэтапным.
ИСТОЧНИК KP.RU