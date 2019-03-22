2019-03-22T10:33:52+03:00
Здоровье

«Сделай флюшку!»: 23 марта ярославцев пригласили на бесплатную флюорографию

Проверить здоровье легких можно будет в передвижном пункте в центре города и нескольких больницах
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Акция посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.Акция посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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23 марта ярославцев пригласили на бесплатную флюорографию. Акция посвящена Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта. Проверить здоровье легких жители Ярославля смогут в нескольких пунктах.

На площади Юности с 11 до 15 часов пройдет профилактическое мероприятие «Сделай флюшку!». Здесь будет работать выездной флюорограф, пройдет флешмоб, будут раздавать брошюрки с информацией о профилактике туберкулеза.

Также обследование можно будет пройти с 10 до 14 часов в областной туберкулезной больнице по адресу: ул. Собинова, 24. Здесь же все желающие смогут получить консультацию врачей-фтизиатров.

Кроме того, сделать флюорографию можно будет с 10 до 14 часов в своей поликлинике по предварительной записи в следующих учреждениях:

1) ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница»:

- Взрослая поликлиника №1 (ул. Собинова, д. 34/1),

- Взрослая поликлиника №1 Филиал №2 (пр-т Октября, д. 52),

- Взрослая поликлиника №2 (ул. Угличская, д. 38);

2) ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 2»:

-Взрослая поликлиника (ул. Попова, д. 24);

3) ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 3»:

- Поликлиника № 1 (ул. Маяковского, д. 61),

- Поликлиника № 3 (ул. Здоровья, д. 10);

4) ГУЗ ЯО Клиническая больница № 8:

- Взрослая поликлиника №1 (Московский проспект, д. 43/10);

5) ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9»:

- Поликлиника №1 (Тутаевское шоссе, д. 95),

- Поликлиника №3 (Тутаевское шоссе, д. 31);

6) ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 10»:

- Взрослая поликлиника (ул. Гагарина, д.12);

7) ГБКУЗ ЯО «Городская больница имени Н.А.Семашко»:

- Взрослая поликлиника (ул. Носкова, д. 8).

При себе необходимо иметь паспорт, либо другой документ удостоверяющий личность, полис.

ИСТОЧНИК KP.RU

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