Ярославские спасатели провели учения на льду Волги и эвакуировали людей с помощью аэролодки и собаки

СЕГОДНЯ 07:39 2019-03-22T09:11:17+03:00

Как только в Ярославле появится техническая возможность, то тяжелые речные суда смогут разрушать лед в черте города на реках Волга и Которосль/ФОТО: мэрия Ярославля

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На Волжской набережной Ярославля, недалеко от Красного Маяка, состоялись учения спасательных служб на тонком весеннем льду. В мероприятии приняли участие спасатели Центра гражданской защиты, скорая помощь, МЧС, полиция и другие службы. Все они отрабатывали ситуацию, когда на льду на воде оказались люди. Их пришлось спасать с помощью служебной собаки, спасательного средства «Анаконда», аэролодки «Пиранья» и судна на воздушной подушке.

– Новое спасательное устройство «Анаконда» работает с применением сжатого воздуха. Это такая труба, длиной семь метров, с помощью которой происходит спасение утопающего, а сам спасатель при этом остаётся в безопасности, — прокомментировал ситуацию начальник отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах МКУ «Центр гражданской защиты» Константин Лисунов.

Лед на реках сейчас очень опасен, и население это понимает. Но всегда находятся рыбаки или просто прохожие, кто не соблюдает технику безопасности. Как только в Ярославле появится техническая возможность, то тяжелые речные суда смогут разрушать лед в черте города на реках Волга и Которосль.

Сейчас сотрудники МЧС готовятся к весеннему паводку. Резкий подъем уровня воды зависит от «дружной весны» – это когда снег в лесу и на полях тает одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU