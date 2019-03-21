«Локомотив» проиграл в Петербурге СКА четвертый матч и отправился в отпуск

21 Март 23:39 2019-03-21T23:39:53+03:00

Изменить размер текста: A A

После поражения команды Дмитрия Квартальнова во второй домашней игре счет в серии против СКА стал для наших критическим. Поражение в любом следующем матче сразу оставляло наш «бронепоезд» вне борьбы за Кубок Гагарина и одновременно становилось для команды завершением сезона. Понятно, что матч в Питере ярославцы начали предельно собранно, дабы избежать каких-либо промашек в обороне, за которые армейские мастера наказывают с большой охотою. Но и скорости наши ребята постарались держать повыше, заметив по прошедшим играм, что армейцам такое не очень нравится. И довольно быстро нашим за счет прессинга в зоне атаки удалось завладеть шайбой, которую вернувшийся в строй после дисквалификации Брендан Козун точно выложил под бросок Денису Алексееву. Наш лучший бомбардир «регулярки» не промахнулся – 1:0. При превосходстве в скорости подопечным Квартальнова все же не хватало опытных игроков, чтобы вести молодых. Вернулся Козун, но травма вывела из строя Андрея Локтионова. Так же из-за травм не играли против СКА опытные легионеры Стаффан Кронвалл и Якуб Накладал. Поэтому просто удивительно то, что наши «пацаны» сумели сделать в Петербурге после того, как им пришлось бороться не только с соперниками, но с судейскими ляпами. Правда, первый ответный гол армейцев наши сами устроили неудачной сменой у своей скамейки. У армейцев появился шанс на контратаку, которую они реализовали, добив шайбу в ворота Ильи Коновалова. А дальше заработала судейская «артиллерия». Расстроенный Коновалов под давлением за своими воротами сгоряча бросил шайбу вдоль защитного стекла, но угодил выше. Удаление. Тут же Павел Красковский оказывается вместе с клюшкой меж двух соперников, а один из них подбивает его клюшку под другого. Еще удаление. Остались втроем, пропустили. СКА выходит вперед – 2:1. И тут происходит нечто. Против Красковского применяют откровенный удар в голову. Павел не может подняться со льда, а судьи никакого криминала не видят и не останавливают игру. Тут уж за Павла заступился Рушан Рафиков, подубасив обидчика. Обоюдное удаление. А незадолго до этого по 5 минут получили за потасовку Даниил Мисюль с оппонентом от СКА. А потом еще и Степана Санникова, успевшего до этого с передачи Григория Денисенко сократить отставание в счете, удалили сомнительно. И снова армейцы реализуют «лишнего», раз уж выпала карта. Третий период парни «бронепоезда» смело могут занести себе в актив, потому что сделали почти подвиг. В этом периоде наши снова навязали армейцам высочайший темп и сравняли счет. Сначала капитанивший в игре Даниил Апальков с паса Санникова пробил вратаря хозяев, а за семь минут до сирены блестяще сыграл за чужими воротами Егор Коршков и выложил шайбу Рафикову под бросок – 4:4. Ярославцы настолько превосходили армейцев, что победа казалась близка. Однако этот штурм отнял у «бронепоезда» много сил, а в овертайме судьи словно сорвались и за две минуты выписали ярославцам три удаления, одно за другим. Короче, эти удаления доконали ярославцев. Отчаянные попытки доказать судьям о наличии помех вратарю остались без рассмотрения. Сезон «Локомотива» закончен поражением, за которое не стыдно. А пока команда уходит в отпуск. Спасибо за сезон.

СКА(СПб) – «Локомотив» - 5:4 ОТ (0:1;4:1;0:2;1:0)

Счет в серии до 4-ех побед – 4:1

ИСТОЧНИК KP.RU