2019-03-21T21:02:03+03:00
Общество

В Рыбинске провели очередной рейд по контролю газового оборудования и отключили старую газовую плиту

Всего за два года комиссия проверила уже 30 тысяч квартир
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинске продолжает работать комиссия, которая контролирует состояние газового оборудования внутри дома и внутри квартиры. Сотрудники газовой службы проверяют старое или неисправное оборудование и либо отключают его, либо просят хозяев квартир привести его в безопасное состояние. Всего за два года комиссия проверила 30 тысяч квартир и отключила тысячу газовых приборов.

В состав рабочей группы входят специалисты департамента ЖКХ, транспорта и связи, управляющей компании и «Рыбинскгазсервиса». Они организовывают проверки каждую неделю. Список адресов для проверок составляет управляющая компания. Все дома занесены в реестр и находятся на контроле.

Сегодня, 21 марта, в ходе проверки была отключена плита в квартире на первом этаже многоквартирного дома.

Раньше такие осмотры происходили раз в три года. Теперь рейды проводятся ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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