В Рыбинске провели очередной рейд по контролю газового оборудования и отключили старую газовую плиту
В Рыбинске продолжает работать комиссия, которая контролирует состояние газового оборудования внутри дома и внутри квартиры. Сотрудники газовой службы проверяют старое или неисправное оборудование и либо отключают его, либо просят хозяев квартир привести его в безопасное состояние. Всего за два года комиссия проверила 30 тысяч квартир и отключила тысячу газовых приборов.
В состав рабочей группы входят специалисты департамента ЖКХ, транспорта и связи, управляющей компании и «Рыбинскгазсервиса». Они организовывают проверки каждую неделю. Список адресов для проверок составляет управляющая компания. Все дома занесены в реестр и находятся на контроле.
Сегодня, 21 марта, в ходе проверки была отключена плита в квартире на первом этаже многоквартирного дома.
Раньше такие осмотры происходили раз в три года. Теперь рейды проводятся ежегодно.
ИСТОЧНИК KP.RU