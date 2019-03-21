2019-03-21T19:37:30+03:00
Общество

Весна, ты ли это? 22 марта в Ярославской области потеплеет до +4, но солнышко так и не выглянет

Зато субботу обещают солнечной
Екатерина РЯБЦЕВА
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Из-за разницы температур возможен гололед на дорогахИз-за разницы температур возможен гололед на дорогахФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Погода в Ярославской области улучшается с каждым днем. Ночью осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться от -3 до +2 градусов. В дневное время суток возможны небольшие осадки – пойдет мокрый снег и дождь. Несмотря на это, потеплеет до +4 градусов. Из-за разницы температур возможен гололед на дорогах. Не делайте резких маневров и соблюдайте дистанцию. Ветер южный – 6-11 метров в секунду. Метеорологическая видимость не изменится – от 7000 до 9000 метров. Одевайтесь теплее, весенняя погода обманчива. Больше гуляйте, слушайте пение птиц и не забывайте про резиновые сапоги!

ИСТОЧНИК KP.RU

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