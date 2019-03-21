В Ярославле приставы у торговца унитазами арестовали бытовку за долг в 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:07 2019-03-21T19:07:00+03:00

Если в течение 10 дней руководитель организации не вернет долг, то имущество будет реализовано

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Ярославская фирма, которая занимается торговлей санитарно-техническим оборудованием, взяла в долг у другой организации больше 3 миллионов рублей, но не смогла отдать. По решению суда судебные приставы Кировского и Ленинского района пришли арестовывать имущество. Они приметили бытовку, которая принадлежала должнику. Ее описали и наложили арест, но никуда не увезли, оставив хозяину на хранение. Однако приставы предупредили, что если арестованное имущество куда-нибудь денется, то должника привлекут к уголовной ответственности.

Теперь у руководителя фирмы есть 10 дней для погашения задолженности, иначе бытовка выставится на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU