В Ярославле приставы у торговца унитазами арестовали бытовку за долг в 3 миллиона рублей
Ярославская фирма, которая занимается торговлей санитарно-техническим оборудованием, взяла в долг у другой организации больше 3 миллионов рублей, но не смогла отдать. По решению суда судебные приставы Кировского и Ленинского района пришли арестовывать имущество. Они приметили бытовку, которая принадлежала должнику. Ее описали и наложили арест, но никуда не увезли, оставив хозяину на хранение. Однако приставы предупредили, что если арестованное имущество куда-нибудь денется, то должника привлекут к уголовной ответственности.
Теперь у руководителя фирмы есть 10 дней для погашения задолженности, иначе бытовка выставится на торги.
ИСТОЧНИК KP.RU